Maxi furto di cavi a Sciaccamare, saltati alcuni impianti elettrici

Gruppo Mangia's denuncia danno da almeno 100 mila euro

SCIACCA (AG) – Ladri in azione nel complesso turistico Sciaccamare. Cavi elettrici tranciati e il rame in essi contenuto rubato a Sciacca, nel villaggio turistico gestito dal gruppo Mangia’s. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. L’episodio potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Gli addetti degli alberghi si sono accorti infatti che alcuni dispositivi (frigoriferi e impianti di climatizzazione) non funzionavano più. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire il furto. Il gruppo Mangia’s riferisce che il danno subito ammonta ad almeno 100 mila euro. Gli investigatori stanno controllando il contenuto dei filmati della videosorveglianza.