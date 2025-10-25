Randagismo, arrivano cinque milioni di euro per i Comuni siciliani

L'assessore Messina firma il decreto

PALERMO – In arrivo cinque milioni di euro di euro destinati ai comuni siciliani per far fronte all’emergenza randagismo, in attuazione dell’ultima Finanziaria regionale. La notizia arriva all’indomani della pubblicazione dei decreti attuativi che proiettano avanti la Sicilia rispetto a tante altre regioni nella lotta al randagismo e soprattutto nella gestione dei soggiorni degli animali nelle strutture convenzionate. “Dopo la notizia data ieri che riguarda il benessere degli amici a 4 zampe – commenta l’esponente della Dc e presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars Ignazio Abbate – oggi finalmente si concretizza un importante stanziamento per alleggerire l’enorme peso finanziario che la gestione dell’ospitalità canina ha riversato sulle casse dei comuni”.

Abbate: “Si premia la serietà”

“Questo fondo è stato ripartito in modo chiaro e trasparente, basandosi sulla spesa effettivamente sostenuta da ciascun comune nell’anno 2024 per il ricovero e la custodia della popolazione canina nei canili convenzionati – aggiunge -. È un meccanismo che premia la serietà nella gestione del problema e fornisce un cruciale ristoro economico”.

Il decreto

Il decreto stabilisce un riparto che vede l’assegnazione delle quote più consistenti ai comuni che hanno sostenuto le spese maggiori per l’ospitalità canina lo scorso anno. Tra i riparti principali sull’Isola si evidenziano: Catania, con il Comune che riceve la quota maggiore, pari a 399.305,12 euro, a fronte di una spesa attestata di oltre 1,3 milioni di euro nel 2024; Modica, con un contributo di 272.676,50 euro si posiziona tra i primi comuni per entità delle risorse assegnate; Siracusa, riceve 269.006,12 euro; Caltanissetta, ottiene 243.831,71 euro.

Qui il decreto dell’assessore Messina con tutte le somme stanziate per i Comuni siciliani.

“La spesa totale sostenuta dai comuni della Provincia di Ragusa nel 2024 per l’ospitalità canina è stata di oltre 2,1 milioni di euro, a fronte della quale hanno ricevuto un riparto complessivo di oltre 620mila euro”, aggiunge Abbate. “Queste risorse, che derivano dai trasferimenti regionali per il 2025, sono vitali – conclude -. Consentiranno ai comuni di coprire una parte significativa delle spese sostenute e, auspicabilmente, di reinvestire in misure di prevenzione del randagismo, come le campagne di sterilizzazione e microchippatura, che restano l’unica vera soluzione strutturale al problema”.