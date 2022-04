Randazzo, controlli di sicurezza nei cantieri: denunce

Le verifiche dei Carabinieri: sanzioni per oltre 8 mila euro

CATANIA – I Carabinieri hanno effettuato diversi controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro a Randazzo. Nell’ambito di una verifica in un cantiere incaricato dell’esecuzione dei lavori alla rete fognaria nel comune, è stato denunciato l’amministratore unico di una delle ditte incaricate, un 49enne del posto, per avere omesso la predisposizione dei locali igienico sanitari e l’installazione di idonea recinzione al cantiere, oltre a non aver redatto il piano operativo di sicurezza.

Un’altra ditta incaricata nei lavori pubblici per il medesimo l’impianto fognario è stata sottoposta a verifica, rilevando l’omessa custodia in cantiere del piano operativo di sicurezza.

In tale ambito i militari, unitamente ai colleghi del NIL, hanno controllato anche un cantiere impegnato in lavori edili di edilizia privata, deferendo il responsabile legale della ditta, un 65enne del posto che ha omesso di predisporre un’idonea viabilità di cantiere nonché di allestire idonee protezioni sul ponteggio.

All’esito dei controlli sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad oltre 8000 euro.