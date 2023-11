Rap, conti sempre più in rosso: il buco ormai supera i cinque milioni

Il Comune pronto a ripianare le perdite

3' DI LETTURA

PALERMO – Il buco nei conti della Rap, la società partecipata del comune di Palermo che si occupa di rifiuti, si allarga sempre di più e in nove mesi arriva a 5,4 milioni di euro, uno e mezzo in più rispetto a giugno. Il bilancio di piazzetta Cairoli si tinge di rosso, profondo rosso, e a metterlo nero su bianco è la stessa società nella terza relazione trimestrale inviata al socio unico, ossia Palazzo delle Aquile che sta già studiando le contromosse.

Un buco da oltre 5 milioni

L’incendio di luglio non ha aiutato, ma i numeri della Rap non erano floridi nemmeno prima: lo scostamento, per la precisione, ammonta a quasi 5,39 milioni, vale a dire la differenza tra quanto si stimava a inizio anno e quanto risulta invece in cassa. Una discrepanza che l’azienda guidata da Giuseppe Todaro imputa a un non concesso prestito bancario che avrebbe dovuto coprire alcuni crediti e, cosa non da poco, al mancato incasso di fatture per la manutenzione strade (1,7 milioni) e al non versamento, da parte del socio, delle somme per l’adeguamento del corrispettivo (1,2 milioni). Circostanze che, secondo la società, hanno ridotto la liquidità e così Rap ha dovuto ritardare il pagamento dei contributi a Inps e Inpdap (oltre che della quattordicesima ai dipendenti), pari a 5,2 milioni, poi rateizzati con relativi interessi. Altri 2,2 milioni non sono stati pagati tra debiti all’erario e ritenute e la mancanza di liquidità non avrebbe consentito nemmeno di effettuare gli investimenti previsti per rinnovare il parco mezzi.

Più costi per lo straordinario

Spulciando i numeri, emerge che Rap ha speso più del previsto per lo straordinario, i progetti mirati, il lavoro notturno, quello festivo e il domenicale (in totale quasi 1,3 milioni) e altrettanti per le retribuzioni ma ha risparmiato su carburanti, pubblicità e noleggi. La relazione si riferisce a prima della consegna del primo lotto della settima vasca, avvenuto proprio in questi giorni, e descrive la situazione aziendale fra luci e ombre: va meglio la differenziata ma il ricorso allo straordinario si rende necessario per la carenza di personale, con i progetti obiettivo che ammontano a 3 milioni e che servono a pagare il domenicale o il “doppio itinerario”. I costi sono aumentati a causa delle emergenze estive (1,3 milioni), oltre che per il caro energia, per l’aumento del percolato dovuto alle abbondanti piogge dello scorso inverno e per la nuova configurazione morfologica di alcune vasche (terza bis e quarta) che hanno richiesto più noleggi di mezzi operativi.

Comune pronto a correre ai ripari

Nei prossimi giorni il Comune proverà a metterci una pezza: il servizio Ambiente ha già riconosciuto sei milioni e allo studio ci sarebbe un’altra variazione che ammonterebbe su per giù alla stessa cifra. Un paio di milioni arrivati dall’emergenza con fondi regionali e statali, 2,5 per investimenti e uno e mezzo per i quartieri più toccati dal turismo, anche se queste ultime due voci subordinate all’approvazione del bilancio 2022 dell’azienda.

“Situazione grave”

“Una situazione grave e allarmante dal punto di vista economico e conseguentemente finanziario – dice Antonino Randazzo del M5S -. Rap va urgentemente aiutata con risorse finanziarie adeguate e dalle prossime risposte del sindaco e della sua giunta capiremo se è davvero intenzione di questa amministrazione fare il possibile per far funzionare finalmente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti o se si intende privatizzare”.