Rap, il servizio di raccolta differenziata nelle cliniche private

Gli accordi per migliorare il servizio

PALERMO- Rap avvia nuove interlocuzioni con le cliniche private per migliorare il servizio di raccolta differenziata e dopo alcune riunioni con Aiop Sicilia (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e sopralluoghi puntuali all’interno delle strutture, l’Azienda ha predisposto un nuovo calendario di ritiro.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede la raccolta di tutte le frazioni (carta, vetro, plastica, organico, residuo, ad eccezione del cartone) in turno antimeridiano, anziché in turno notturno, e saranno previsti passaggi suppletivi per le frazioni più consistenti, nonché nuovi punti di raccolta, utilizzando spazi interni afferenti alle strutture.

Otto cliniche private

Sono otto le cliniche private che ricadono in area in cui la raccolta avviene col sistema del porta a porta e che saranno coinvolte dal nuovo calendario di raccolta differenziata. Per sei di queste sono stati previsti punti di raccolta all’interno delle strutture affinché la frazione, come spesso è capitato, non venga contaminata abusivamente da cittadini che considerano un carrellato come se fosse un cassonetto dell’indifferenziato. L’obiettivo dell’azienda è sfatare quell’idea che tutto va portato in discarica anziché nelle piattaforme dei consorzi Conai ed evitare il proliferare di discariche abusive nella pubblica via.

Todaro: “Importante sensibilizzazione”

“In accordo con l’amministrazione comunale – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro – l’azienda sta cercando di sensibilizzare e coinvolgere non solo i cittadini, ma tutte le istituzioni di ogni ordine e grado per diffondere la cultura della differenziata. Ci auguriamo che questi centri, come del resto gli ospedali pubblici, diventino esempi e anche veicolo di comunicazione per divulgare le buone pratiche. Ringrazio l’Aiop per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata per il raggiungimento dell’obiettivo comune, che è quello di poter vivere in una città pulita e civile”.

Cliniche coinvolte all’interno dell’area Porta a porta: clinica Macchiarella; Clinica Demma; Clinica Noto; Clinica Orestano; Clinica Torina; Clinica Candela; Clinica Latteri, Villa Margherita.