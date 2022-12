Rap, per le festività natalizie variano gli orari di raccolte della differenziata

Nei giorni 25, 26 dicembre. 1 e 6 gennaio 2023: Rimarranno chiusi tutti i Centri Comunali di Raccolta

PALERMO – Al fine di garantire la continuità dei servizi di raccolta differenziata “Porta a Porta” nelle aree afferenti i progetti “Palermo Differenzia”, si comunicano, di seguito, le seguenti e necessarie variazioni sugli orari di esposizione dei carrellati inerenti alle frazioni differenziate di Organico (attività domestiche), Cartone e Vetro (attività commerciali).

Il servizio di differenziata nell’area del “porta a porta” sarà regolarmente effettuato rispettando le frazioni da calendario ma i bidoni carrellati dovranno essere messi in strada in anticipo con le seguenti specifiche:

Utenze domestiche

Sabato 24 e Sabato 31 dicembre ’22: esposizione frazione organica dovrà avvenire tra le ore 14 e le 17 anziché dalle ore 19 alle ore 22 in quanto la raccolta da parte di Rap sarà effettuata subito dopo. Nessuna variazione per gli altri giorni.

Utenze Commerciali:

sabato 24, lunedì 26 e sabato 31 dicembre – venerdì 6 gennaio 2023:

L’esposizione delle frazioni dovrà avvenire solo tra le ore 13 e le ore 14 e non a chiusura dell’esercizio commerciale serale dove non è previsto nessun passaggio di RAP. Le frazioni previste da calendario da esporre sono per sabato 24 e 31 dicembre: cartone; lunedì 26 dicembre: plastica. Venerdì 6 gennaio: vetro.

Per le festività del 25 e 26 dicembre, nonché il primo gennaio e l’Epifania, diversamente dagli altri anni dove si è garantito, da contratto, un servizio di igiene ambientale con presenza di forza lavoro al 50%, oggi l’Azienda RAP ha previsto una percentuale di presenza del personale, su base volontaria, ben superiore, con l’obiettivo di garantire alla città non solo i servizi minimi essenziali ma coprire ed intervenire sulla maggior parte degli itinerari compreso la pulizia dopo concerto previsto al politeama.

Quanto sopra è stato possibile in quanto l’Azienda in condivisione con le OO.SS ha attivato per tutto il periodo natalizio e fino al 15 gennaio, il progetto “Presenza a Lavoro” mirato a incentivare il personale a ridurre in questo momento delicato le proprie ferie ed eventuali permessi di Istituto per fronteggiare, nell’attesa di potere contare su nuovo personale, una carenza di organico che ha superato le 700 unità operative.

L’Azienda in merito dichiara: “Un grazie doveroso ai lavoratori RAP che stanno assicurando, con senso di responsabilità il funzionamento del progetto di produttività condiviso con le OO.SS. Nel mese di novembre, a fronte di 1086 dipendenti operativi coinvolti nel progetto, oltre l’80% ha rispettato i parametri di presenza previsti garantendo una massiccia presenza al lavoro ed una minima fruizione dei permessi previsti dalla normativa vigente ( legge 104, malattie brevi, permessi sindacali ed altri istituti contrattualmente similari)”.