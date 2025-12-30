 Rap, piano straordinario per Palermo: anticipato conferimento durante feste
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Rap, piano straordinario per la città: conferimento anticipato durante feste

I CCR saranno chiusi solamente il primo gennaio
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – La Rap comunica che, in occasione della festività di Capodanno, il servizio di raccolta differenziata nell’area “porta a porta” sarà regolarmente effettuato ma l’esposizione dei rifiuti domestici e commerciali prevista nel turno notturno dovrà essere anticipata nella fascia oraria dalle ore 15 alle 17 .

Rap sarà impegnata anche nella pulizia dopo i festeggiamenti di Capodanno. In piazza Politeama, dove si svolgerà il concerto di fine anno e nelle piazze attigue, gli operatori entreranno in azione già dalle 4 del mattino per riconsegnare la città pulita in tempi celeri.

I centri comunali di raccolta (CCR) saranno chiusi soltanto il primo gennaio 2026, garantendo l’apertura al pubblico per l’Epifania. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI