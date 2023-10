Rap, prorogati gli accordi sindacali. Palermo, per ora, è ‘salva’

La crisi rientra. Per il momento

Palermo è salva. Nel senso che la crisi dei rifiuti non si aggraverà, almeno per un mese, raggiungendo livelli inimmaginabili. I sindacati della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta, hanno firmato la proroga degli accordi interni. Il rischio di un peggioramento della situazione era balenato in una nota inviata ieri dai rappresentanti sindacali.

Palermo? Una discarica

Domani (oggi, mercoledì 11 ottobre, ndr) tra l’altro è prevista la scadenza degli accordi sindacali attraverso i quali, ormai da anni, si obbligano i lavoratori a prestare un doppio turno di servizio infrasettimanale e almeno due turni di servizio domenicale al mese. Come rappresentanti dei lavoratori abbiamo la consapevolezza che, al netto della strutturale carenza di mezzi causa principale di un servizio inefficiente, qualora non si rinnovassero gli accordi di secondo livello l’intera città molto probabilmente si trasformerebbe in una discarica”. Una posizione che era apparsa dura e che sembra rientrata.

La variazione di bilancio

Stamattina, il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio. Ne hanno dato l’annuncio i consiglieri di Progetto Palermo, Massimo Giaconia, Mariangela Di Gangi e Alberto Mangano. All’approvazione “dovrà seguire il riconoscimento di un debito fuori bilancio, che permetterà il trasferimento alla Rap di poco più di 20 milioni di euro, una parte dei crediti che vanta nei confronti del Comune”. Palermo è salva. Per ora.