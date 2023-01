Rap: pubblicata la graduatoria per autisti, prorogato il bando per operai

Accolta la richiesta da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

2' DI LETTURA

PALERMO – Lo scorso lunedì, 16 gennaio, si è tenuta, presso l’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine 91 a Palermo, la preselezione pubblica dei candidati aspiranti a ricoprire la mansione di autista presso l’azienda di igiene ambientale della Società RAP. Sui 1.964 candidati ammessi alla prova preselettiva, che ha previsto dei quiz a risposta multipla, si sono presentati all’appello, per superare i questionari, numero 1.390 candidati.

Da ieri pomeriggio è presente sul sito della RAP la graduatoria dei 206 candidati che sono stati ammessi, compreso gli ex equo che hanno raggiunto lo stesso punteggio del duecentesimo, ad una ulteriore prova (orale e pratica), come previsto dall’avviso di selezione. Sarà cura della RAP rendere noto ai candidati che hanno superato la prova selettiva, il giorno di convocazione alla prova orale. L’assunzione dei 46 autisti è prevista entro il mese di marzo/ aprile 2023, salvo imprevisti ad oggi non conosciuti.

In merito all’avviso di selezione pubblica per titoli e prova d’idoneità per la copertura di numero 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato in RAP, si informa che l’Azienda ha valutato la richiesta che è pervenuta dall’Ufficio Provinciale del Lavoro per posticipare la scadenza del bando e consentire allo stesso di smaltire le migliaia di richieste di pratiche di potenziali candidati che stanno richiedendo la SAP (scheda anagrafico professionale).

Affinché sia data parità di partecipazione a tutti, ed anche per ragioni di ordine pubblico, l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso, si è determinato di prorogare di un mese i termini della scadenza del bando al 28 febbraio 2023. Ad oggi hanno fatto richiesta di partecipazione circa undicimila candidati. Resta inteso che per i requisiti per titoli previsti dal bando rimane comunque valida la data del 27 gennaio 2023 per cui detti titoli devono comunque essere posseduti alla data del 27 gennaio p.v.

Si ritiene anche di informare che l’Azienda non sta organizzando nessun corso di preparazione al concorso a cui si accede esclusivamente per titoli. Tutte le informazioni relative al bando potranno essere visionate tramite il sito del comune di Palermo e della RAP.

Soddisfazione esprime l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso che dichiara: “Ringrazio il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente, perché dopo l’approvazione da parte di tutta la Giunta di due importantissimi atti di indirizzo che hanno autorizzato il piano del fabbisogno del personale di RAP, nonché la delibera sul passaggio delle vecchie vasche alla RAP, concludendo definitivamente il contenzioso con la curatela Amia, si è finalmente avviato Il percorso di rilancio che da tempo l’azienda chiedeva”.