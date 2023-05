Rap si affida a una consulenza esterna: contestazioni da Randazzo

L'incarico è stato dato all'ingegnere campano Giovanni Perillo

Rap si affida alle consulenze esterne per potenziare la raccolta differenziata e per la gestione delle attività nella discarica di Bellolampo, a Palermo.

L’azienda di piazzetta Cairoli, con determina numero 7 del 4 maggio scorso, firmata dall’intero Cda presieduto da Giuseppe Todaro, ha affidato un incarico di consulenza tecnica a Giovanni Perillo, ingegnere campano, già amministratore unico della società Italambiente di Napoli.

Per il professionista è previsto un periodo contrattuale di sei mesi, per una spesa complessiva da 20 mila euro, oltre Iva e rimborso spese. “Non si poteva utilizzare le professionalità e risorse interne della Rap?”, chiede il capogruppo del M5S Antonino Randazzo, commentando il contenuto della delibera.

“Il presidente e il Cda hanno facoltà di individuare consulenti esterni per strategie e soluzioni, specie in aziende complesse come Rap – dicono dall’azienda – La scelta di Giovanni Perrillo è motivata dalla sua comprovata esperienza in una regione un territorio difficili come la Campania la terra dei fuochi”.