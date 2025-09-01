Come stanno il cantautore e i musicisti della sua band

Attimi di panico durante il concerto di sabato scorso del cantautore urbinate Raphael Gualazzi. Nel corso della tappa campana del tour estivo, una pesante trave di ferro della struttura che sosteneva l’impianto luci è improvvisamente crollata sul palco sfiorando l’artista che, seduto al pianoforte, stava per eseguire il secondo brano in scaletta.

Il pubblico, assiepato lungo il lungomare della cittadina cilentana, ha assistito in diretta al cedimento e con le proprie urla ha messo in allerta Gualazzi, che istintivamente si è alzato e spostato di quel tanto che è bastato a evitare di essere centrato. Grande lo spavento sia per i musicisti e i tecnici al seguito, sia tra gli spettatori.

Raphael Gualazzi, la nota diffusa dopo l’incidente

In una nota ufficiale, Raphael Gualazzi e la sua band hanno rassicurato tutti. “È stato grande lo spavento – si legge – quando durante il concerto ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice (in provincia di Salerno), è venuta giù parte della struttura dell’impianto luci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito”.

@monica..44 ⚠️ CROLLA STRUTTURA IN FERRO DURANTE CONCERTO A MONTECORICE ⚠️ Tantissima paura, ieri sera, ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, quando, durante il concerto di Raphael Gualazzi sul lungomare di Via Marina Nuova, la struttura in ferro dell’impianto luci è crollata sul palco. Nessuno è rimasto ferito ma si sono vissuti momenti di panico. ♬ suono originale – monica zoccola

Raphael Gualazzi si è esibito a Galatina dopo l’incidente

“Il tour è proseguito (ieri 31 agosto, ndr) a Galatina per un nuovo live sold out con orchestra – recita ancora il comunicato – Il sollievo è sapere che nell’incidente il pubblico non è stato coinvolto ma allo stesso tempo, c’è il rammarico perché ad oggi ancora accadono episodi del genere che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto chi vuole godersi lo spettacolo”.

La tournée proseguirà il 4 settembre a Nocera Inferiore, nell’ambito del “Nocera Jazz Festival”, e il giorno successivo a San Gemini per la rassegna “Suoni controvento”. Il 6 settembre sarà invece a Peschici, in provincia di Foggia, per l’evento “Peschi…jazz 2025”.

Tra gli appuntamenti successivi figurano la “Notte di fine estate” a Lavello, il concerto di ottobre a Foggia per “Musica civica”, la tappa veneziana al Teatro Goldoni e le due serate al Blue Note di Milano. Il calendario si chiuderà il 16 dicembre a Catania, nell’ambito del festival “Catania Jazz”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA