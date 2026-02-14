Rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria di Adrano

Da quantificare il bottino portato via

ADRANO (CATANIA) – Rapina a mano armata ad Adrano, ai danni di una tabaccheria di via Giuseppe Calcagno. Un malvivente, con la pistola in mano e il volto travisato, ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale intimando al titolare di consegnargli il denaro.

Dopo aver arraffato il bottino, si è dileguato a piedi fra le vie circostanti. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una volante della Polizia del locale Commissariato per l’avvio delle indagini. Che si avvalgono delle testimonianze raccolte e dell’analisi delle immagini di videosorveglianza installate nelle zone d’interesse. Da quantificare il bottino portato via.