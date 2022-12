Tentata rapina in un negozio del centro, un arresto

La squadra mobile della Questura ha stretto le manette ai polsi di Giuseppe Gianluca Viola: avrebbe fatto da palo e minacciato il titolare

Catania. La Squadra Mobile di Catania ha arrestato un trentottenne per tentata rapina in concorso ai danni di un esercizio commerciale. È Giuseppe Gianluca Viola, accusato di aver partecipato alla rapina in un negozio avvenuta il 27 settembre scorso. L’arresto è stato disposto dal Gip di Catania, su richiesta della Procura.

Le indagini, coordinate dall’ufficio requirente catanese ed eseguite dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, hanno portato a ipotizzare che Viola fosse uno degli autori della tentata rapina.

In particolare lui sarebbe stato il palo all’esterno del negozio, salvo intervenire nel momento in cui vide i complici in fuga inseguiti dal titolare. In quel frangente, Viola avrebbe minacciato il titolare per consentire ai suoi complici di fuggire. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a Viola in carcere, dato che si trova già detenuto per altro.