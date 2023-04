Rapina da 7 mila euro in un appartamento: fermati due catanesi

Avrebbero fatto un furto a Pozzallo e poi, quando il padrone di casa è andato a controllare cosa stesse accadendo, lo avrebbero aggredito

CATANIA. I carabinieri di Modica hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di custodia in carcere, nei confronti di due catanesi ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali in concorso. I due malviventi, 51 e 67 anni, originari di Catania lo scorso 24 marzo, in pieno giorno, si sarebbero recati a Pozzallo. Si sarebbero introdotti in un’abitazione del centro abitato, portando via monili in oro, orologi e denaro contante per un valore complessivo di oltre 7 mila euro.

A quel punto il padrone di casa avrebbe ricevuto sul telefonino un alert del sistema di allarme antintrusione, installato nell’appartamento. Giunto a casa, sempre attraverso lo smartphone ha scorto una persona uscire dall’abitazione e chiudere la porta. Incrociati i due criminali all’interno del condominio e realizzato che si trattava dei ladri in questione, avrebbe cercato invano di bloccarli intimando loro di restituirgli la refurtiva.