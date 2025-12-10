Rapina e sequestro nel Catanese: quattro condanne con l’abbreviato

La vittima è di Marsala

CATANIA – Si è concluso con quattro condanne il processo con rito abbreviato per il sequestro, le lesioni e la rapina subiti da un quarantenne di Marsala lo scorso 3 gennaio nel Catanese.

Secondo le accuse, la vittima (P.S.C.) fu costretto a salire su un furgone, picchiata con schiaffi e pugni e poi abbandonata in una zona isolata nelle campagne di Belpasso (CT), dove fu anche minacciata di morte e rapinata di 800 euro e un cellulare.

Il Gup Chiara Di Dio Datola ha emesso sentenze di condanna per i quattro imputati. Giuseppe Musumeci (54 anni) e Alessio Stimoli (26 anni) sono stati condannati a quattro anni e 10 mesi ciascuno, in quanto ritenuti responsabili anche di rapina. Santo Pulvirenti, di 26 anni, ha ricevuto una pena di tre anni e 8 mesi. Infine, Gabriele Salvatore Stimoli, di 28 anni, è stato condannato a due anni e 4 mesi, e posto agli arresti domiciliari.

Ad eccezione di Gabriele Salvatore Stimoli, gli altri imputati erano stati reclusi in carcere subito dopo l’arresto, eseguito dai Carabinieri. La vittima, costituita parte civile, ha ottenuto dal giudice il risarcimento danni da quantificare in sede civile.