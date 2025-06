Rapina una farmacia a Catania per un debito di droga: arrestato 44enne

L'intervento dei "Falchi" della Polizia

VIA PLEBISCITO

CATANIA – Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della sezione Falchi della squadra mobile della Questura di Catania. L’uomo è accusato di aver rapinato una farmacia in via del Plebiscito, minacciando il personale con una bottiglia di vetro rotta.

Il movente e l’arresto

Il 44enne ha confessato il reato, spiegando di aver utilizzato i 20 euro rubati per saldare un debito contratto con uno spacciatore per l’acquisto di droga destinata al consumo personale. Il GIP ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.