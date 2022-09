Rapina in un bar di Misilmeri: arrestato un 36enne palermitano

L'uomo adesso è ai domiciliari con braccialetto elettronico

1' DI LETTURA

PALERMO – La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza ai domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un palermitano di 36 anni accusato di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento è del gip di Termini Imerese.

Lo scorso 28 febbraio il giovane insieme ad altri due complici avrebbe commesso una rapina in un bar ristoro a Misilmeri. In due incappucciati sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno minacciato il titolare portando via circa 800 euro.

Ad attendere i due rapinatori un complice a bordo di una vettura Golf Volkswagen. Gli agenti di polizia grazie al sistema di videosorveglianza sono risaliti al palermitano che è stato arrestato. Sono in corso le indagini per risalire ai complici.