 Rapina in villa a Licata, coppia immobilizzata da 4 banditi
Rapina in villa a Licata, coppia immobilizzata da 4 banditi

Sono stati costretti a restare seduti sul divano mentre i malviventi rovistavano fra armadi e cassetti
NELL'AGRIGENTINO
di
LICATA (AGRIGENTO) – Marito e moglie sono stati sorpresi in casa e costretti, dietro minaccia, a restare seduti sul divano mentre 4 malviventi rovistavano fra armadi e cassetti.

La rapina, portata a termine nella villetta della strada comunale Donna Vannina a Licata (Agrigento), ha permesso di portar via alcune decine di euro e una catenina d’oro.

La banda ha fatto irruzione nella villetta, vicina all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, spaccando la finestra. Nessuna delle vittime è stata ferita. Indaga la polizia.

