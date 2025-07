Rapina a mano armata in una villa del Catanese: indagini in corso

Ad agire forse in cinque, vittima una coppia

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Banditi in azione la notte scorsa in una villetta sita nella zona delle vigne di Santa Maria di Licodia. I malviventi, forse cinque, con il volto travisato e armati, avrebbero sorpreso la coppia proprietaria dell’abitazione, lui di 50 anni e lei di 45.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati gli stessi coniugi appena i ladri si sono allontanati dopo avere messo a segno il colpo. Portando via oggetti preziosi per un valore ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò che hanno subito avviato le indagini.

Gli investigatori al momento non fanno trapelare nulla sulle modalità del colpo messo a segno dai malviventi. Da capire se la banda ha fatto irruzione all’interno della villetta mentre i proprietari erano in casa o se questi ultimi si sono ritrovati i ladri in casa nel momento in cui hanno fatto rientro con il 50enne che sarebbe stato aggredito e messo in condizioni di non potersi muovere.