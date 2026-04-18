Rapina violenta a un disabile a Bisceglie: in carcere un acese

L'operazione dei carabinieri

BISCEGLIE – Avrebbe ingannato e poi aggredito “con ferocia” un 50enne di Bisceglie, nel nord Barese, per portargli via la pensione di invalidità: è stato arrestato grazie al coraggio della vittima che ha denunciato quanto subito ai carabinieri.

Si tratta di un uomo di 46 anni, originario di Acireale, in Sicilia, che risponde di rapina aggravata dalla minorata difesa. L’episodio risale allo scorso marzo quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 46enne avrebbe contattato la vittima, invalida al 100%, per invitarla a trascorrere una serata in pizzeria dandole appuntamento non lontano da un distributore h24 di cibo e bevande in pieno centro cittadino a Bisceglie.

Un incontro che per il 50enne si è trasformato in una trappola perché sarebbe stato picchiato, strattonato, schiaffeggiato e sbattuto contro un muro con violenza dal 46enne che così, gli avrebbe portato via 650 euro, somma che faceva parte della pensione appena ritirata. A incastrare il presunto aggressore sono state le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore. I filmati mostrano per intero l’aggressione. Il 46enne è in carcere.