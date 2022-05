Rapinati due market a Palermo, indagini in corso

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza dei negozi e nella zona

PALERMO – I carabinieri indagano su due rapine messe a segno nelle ultime ore a Palermo. La prima è avvenuta in via Principe di Palagonia nel supermercato Di Maggio. Un giovane è entrato armato all’interno dell’attività, ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare i soldi che si trovavano in cassa, dannosi subito dopo alla fuga.

Il secondo furto è avvenuto nella zona Perpignano. In questa occasione ad essere preso di mira è stato il negozio Special Food Sicilia che si trova in via Antonino Agostino. Anche in questo caso un giovane è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato il titolare portando via i soldi che si trovavano in cassa. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza dei negozi e nella zona.