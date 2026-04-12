Ravanusa, precipita all’interno della vasca idrica e muore annegata

Indagano i carabinieri

AGRIGENTO – Una pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo essere precipitata all’interno della vasca idrica della sua abitazione, in via Silvio Pellico. L’anziana era andata a controllare le scorte d’acqua a disposizione della sua casa, verosimilmente come faceva spesso vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne.

Ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco. A dare l’allarme è stata la figlia che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. Ed è stata propria la vicina a fare la tragica scoperta. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Stanno indagando i carabinieri.