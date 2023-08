Rdc, l’assessore Albano si impegna a organizzare un tavolo tecnico

La sollecitazione in aula arriva dal pentastellato Nuccio Di Paola IN AGGIORNAMENTO

PALERMO – L’assessore alla Famiglia Nuccia Albano si è impegnata in aula, nel corso della seduta dell’assemblea regionale di oggi, a imbastire un tavolo tecnico per fare il punto sugli effetti della revoca del reddito di cittadinanza.

La richiesta di Di Paola

Una richiesta avanzata dal vice presidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, che ha acceso i riflettori sulle conseguenze della misura voluta dal governo centrale che andrà a colpire 37 mila siciliani con quello che comporterà sui comuni “impreparati” a gestire la situazione.

“Com’era ampiamente prevedibile la Regione Siciliana è totalmente impreparata a gestire la crisi sociale derivante dalla sospensione del Reddito di cittadinanza a migliaia di nuclei familiari. Stamattina ho incontrato al centro per l’impiego di Palermo di viale Praga un gruppo di ex percettori e alcune rappresentanze sindacali di base. La situazione è molto critica.

La Meloni da Roma ha tagliato il reddito di cittadinanza, con un semplice sms e la Regione Siciliana è del tutto impreparata a gestire la situazione”, ha detto Di Paola chiedendo al governo che non si perda tempo.

Una analoga richiesta di incontro con il governo regionale sul tema era stata richiesta oggi dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil e dall’Anci Sicilia.

L’opposizione all’attacco

In aula il dibattito non si è fermato al reddito di cittadinanza. La seduta si è aperta con una comunicazione del presidente della Regione, letta dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, nella quale Schifani (assente in aula) spiega che non potrà relazionare in Parlamento sullo stato dell’arte dei danni legati all’emergenza incendi.

Serve maggiore contezza e giovedì si riunirà il Consiglio dei Ministri per scandagliare l’argomento. Una comunicazione che ha fatto storcere il naso a numerosi esponenti dell’opposizione che hanno bollato come “inaccettabile” l’assenza di Schifani in aula. “Il presidente Renato Schifani venga in Parlamento a riferire sugli incendi e sulle gravi conseguenza, oltre che sui problemi scatenati dal rogo nell’aeroporto di Catania che sta determinando disagi nell’intero sistema aereo e all’immagine della Sicilia”, hanno tuonato le opposizioni.

La replica del governo

Non si lascia attendere la replica dell’esecutivo. “Il presidente Renato Schifani sta quantificando i danni provocati dagli incendi, prima di venire in Paramento si deve averne contezza. Il suo obiettivo e riferire dati e numeri precisi sull’emergenza”, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, intervenendo in aula. L’assessore ha sottolineato che proprio per rispetto del Parlamento il Presidente ha deciso di sposare la linea della “cautela”.