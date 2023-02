Re Borbone Saber, vittoria da pronostico contro la Paomar Siracusa

Il sestetto palermitano ha dovuto stringere i denti per portare a casa il risultato che mantiene intatte le possibilità di play-off

PALERMO – Vittoria secondo pronostico per la Re Borbone Saber Palermo nella 16/a giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone I). Al Palaoreto, dove nel turno precedente aveva subìto la prima sconfitta stagionale la capolista Letojanni, stavolta è caduta la Paomar Siracusa con il punteggio di 3-1 (parziali 25-21, 23-25, 25-22, 25-18). Il sestetto del presidente Giorgio Locanto, complice un attacco influenzale che ha debilitato la potente ala Nicola Atria e una condizione altalenante di qualche altro elemento, non ha giocato una delle migliori partite ed ha dovuto stringere i denti per portare a casa il risultato che mantiene ancora intatte le possibilità di raggiungere i play-off.

La partita è stata a lungo equilibrata e caratterizzata da tanti errori da entrambe le parti: la Re Borbone Saber ha peccato spesso di concentrazione, ma nei momenti topici ha sfruttato la migliore qualità tecnica ed esperienza. Il tecnico Nicola Ferro ha ruotato l’organico a disposizione per provare a scuotere i suoi, trovando un’ottima risposta nell’ala Andrea Simanella, top scorer del match con 21 punti e tanta determinazione. L’opposto Fabian Gruessner ha messo a terra palloni importanti anche se fisicamente non al meglio, il libero Marco Sutera è stato sempre attento e preciso, mentre il centrale M’hamed Banauas ha regalato alcuni bei lampi.

La Re Borbone Saber Palermo rimane quarta in classifica, ma la distanza dal secondo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off, si è ridotta da 6 a 5 punti dopo il sofferto 3-2 del Viagrande a Cinquefrondi. Il prossimo turno (25 febbraio) vedrà la formazione palermitana ancora in casa contro il Papiro Fiumefreddo che occupa la penultima posizione.

L’allenatore Nicola Ferro: “Eravamo reduci da una settimana tribolata, non siamo mai riusciti ad allenarci in dodici e qualcuno come Atria ha pagato la febbre che lo aveva debilitato fino alla vigilia. Non siamo stati brillanti, ma era importante portare a casa il risultato che ci permette di rosicchiare un punto in classifica al Viagrande. Mi aspettavo di più dalla Paomar Siracusa, che invece ha mostrato parecchi limiti, mentre le nostre rotazioni sono state decisive. Andrea Simanella ha cambiato la partita e anche M’hamed Banauas ha confermato di avere buoni numeri. Noi andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo che non possiamo sbagliare niente e stiamo già pensando alla prossima partita contro il Papiro Fiumefreddo che, pur perdendo 3-1, ha saputo creare qualche problema alla capolista Letojanni”.

Il presidente Giorgio Locanto: “Siamo riusciti nell’obiettivo della vittoria, anche se l’influenza ha compromesso il rendimento di qualche elemento. Siamo stati lenti ad entrare in partita, anche mentalmente, poi abbiamo ritrovato il ritmo e fatto pesare la differenza dei valori. Quando giochiamo da squadra, possiamo sfidare chiunque. Dunque, avanti così: dobbiamo vincere tutte le partite e sperare”.

RE BORBONE SABER PALERMO-PAOMAR SIRACUSA 3-1

RE BORBONE SABER PALERMO: Sutera (L1), Blanco 7, Donato (L2), Ferro, Gruessner 16, Brucia, A. Simanella 21, Lombardo 14, Galia 5, Giordano, Opoku, G. Simanella 2, Atria 4, Banauas 6. All. Nicola Ferro.

PAOMAR SIRACUSA: Marsano 1, Saraceno 16, Bafumo 2, Bonaccorsi 2, Gulisano (L1), Caramagno 1, Venosa (L2), Pappalardo 7, Belkhamsa, Maggiore 9, Germano, Verona, Rubino 9. All. Mirko Peluso.

Arbitri: Vincenzo Emma e Martina De Luca

Parziali set: 25-21, 23-25, 25-22, 25-18

I risultati della 16/a giornata: Raffaele Lamezia-Callipo Vibo Valentia 3-0; Re Borbone Saber Palermo-Paomar Siracusa 3-1; Cinquefrondi-Universal Viagrande 2-3; Papiro Fiumefreddo-Letojanni 1-3. Hanno riposato: Sicily Villafranca Tirrena e Aquila Bronte.

La classifica: Letojanni 37 punti; Universal Viagrande 30; Raffaele Lamezia 27; Re Borbone Saber Palermo 25; Aquila Bronte e Cinquefrondi 20; Sicily Villafranca Tirrena 16; Paomar Siracusa 11; Papiro Fiumefreddo 4; Callipo Vibo Valentia 2.