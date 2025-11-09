 Realmonte, fanno parapendio e cadono in mare: salvati 15 turisti
Realmonte, fanno parapendio e cadono in mare: salvati 15 turisti

L'intervento provvidenziale dei soccorritori
REALMONTE (AGRIGENTO) – Quindici turisti polacchi sono stati salvati dopo essere caduti fra mare e scogliera mentre faceva parapendio. Si sono lanciati da Torre Monterosso, area Le Pergole di Realmonte (Agrigento). Forse a causa di un cambio delle correnti, o per errori di manovra, sono finiti fra il mare e la scogliera.

A metterli in salvo sono stati i vigili del fuoco di Agrigento, i carabinieri, i soccorritori del 118, gli uomini della Protezione civile di Siculiana e i militari della guardia costiera.

Due sono stati recuperati in mare, davanti a La Spiaggetta di Realmonte, che altri erano nel frattempo riusciti a raggiungere a nuoto. Alcuni sono stati ritrovati nella vicina Giallonardo. Infreddoliti e con escoriazioni, stanno tutti bene. L’elisoccorso del 118, partito da Caltanissetta, è tornato alla base.

