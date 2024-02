L'uomo ha intrapreso azioni legali contro Airbnb e contro la proprietaria della casa

Lascia una recensione negativa su un alloggio, la proprietaria si vendica inviando alla moglie le foto di lui con un’altra. Un caso insolito che ha catturato l’attenzione della giustizia americana. Shawn Mackey, un uomo degli Stati Uniti, si è ritrovato al centro di una controversia legale dopo aver lasciato una recensione negativa su Airbnb riguardo al suo soggiorno in una casa in Tennessee. L’episodio ha preso una svolta drammatica quando la proprietaria dell’abitazione ha reagito inviando alla moglie dell’uomo una fotografia compromettente di lui accompagnato da un’altra donna.

Recensione negativa su Airbnb: la vendetta della proprietaria di casa

La disputa è emersa da un affitto di due giorni prenotato per settembre 2022, con un costo di 567 dollari a notte. Mackey aveva pianificato di visitare un amico e di invitarlo a cena durante il suo soggiorno, rispettando le rigide regole imposte dalla proprietà. Le imposizioni erano: divieti su fumo, svapo, schiamazzi e organizzazione di feste. Tuttavia, il soggiorno è andato storto fin dal primo giorno quando la proprietaria ha accusato Mackey di aver violato queste regole a seguito di lamentele riguardanti rumori e ospiti non annunciati.