Record negativo per Palermo, sesta città più trafficata al mondo

PALERMO – Palermo è la sesta città più trafficata al mondo. In un anno un automobilista palermitano trascorre, in media, 121 ore al volante fermo nel traffico. È il dato che emerge dal rapporto “2022 Global Traffic Scorecard” di Inrix, una società di ricerche sui trasporti.

Peggio del capoluogo siciliano riescono a fare Londra, in testa a questa classifica, con 156 ore nel traffico, Chicago con 156, Parigi con 138, Boston con 134 e Bogota con 122, che precede proprio Palermo.

Fa specie vedere che alle spalle del capoluogo siciliano ci sono grandi città come Toronto e New York, ma anche Monterrey e Philadelphia.

Da quanto emerge nel rapporto di Inrix Research le peggiori città al mondo per traffico si trovano negli Stati Uniti e in Europa. Il 42% delle aree urbane in Europa ha più congestione rispetto a prima della pandemia, negli Stati Uniti il 39%. In Europa la maglia nera va al Regno Unito, dove il 72% delle aree urbane ha registrato una maggiore congestione. Il conducente tipo britannico nel 2022 ha trascorso nel traffico 80 ore, rispetto alle 51 ore degli Stati Uniti.

Con le sue 121 ore Palermo fa un balzo del +11% rispetto al 2021 (-12% dal 2019). Per quanto riguarda l’Italia, dopo Palermo ci sono Roma (107 ore perse di media), Torino, Milano, Genova, quindi Verona, Napoli, Firenze, Busto Arsizio e Bari.