Redditi parlamentari 2024: aumento Meloni, invariato Salvini

Tra aumenti e variazioni: le novità

ROMA- Resi pubblici sulle pagine personali dei deputati e senatori visibili sui siti di Camera e Senato i redditi dei parlamentari per l’anno 2024. Tra aumenti, mancate pubblicazioni, fin ora, e nessun cambio sono molti gli esponenti politici che hanno pubblicato online il proprio reddito.

Per la premier Meloni aumento monstre in un anno

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visto il proprio reddito aumentare dai 293.531 euro ai 459.460 attuali, come è possibile vedere dal confronto fra la documentazione patrimoniale dell’anno scorso e quella attuale del 2024.

I vicepremier invece? Salvini cede le quote

Il vicepremier Matteo Salvini ha comunicato un reddito di lavoro dipendente e assimilati di 99.699 euro, come l’anno scorso, dopo aver reso noto di aver liquidato le proprie azioni in A2A, Acea Spa ed Enel. Inoltre, per quanto riguarda il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel suo modello 730 risultano anche 1.346 euro di detrazioni spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini

L’altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani non ha ancora pubblicato il proprio reddito. C’è ancora tempo per i parlamentari per rendere noti i documenti.

Nessuna variazione anche per il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso con un reddito di 103.000 euro.

Leader di partito a confronto, i redditi del 2024: da Schlein a Conte

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha dichiarato, come nel 2023, 98.471 euro. Nicola Fratoianni, anch’esso senza variazioni rispetto all’anno scorso, attesta quasi 99.000 euro di reddito. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte non ha ancora presentato la propria dichiarazione, invece il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha dichiarato 101mila euro.

