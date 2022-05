Reddito di cittadinanza, le date per il pagamento di giugno

Per chiedere il sussidio occorre farlo alla specifica sezione del sito Inps con Pin dispositivo, Spid, Cie o Cns

1' DI LETTURA

I percettori del Reddito di Cittadinanza sono in attese dal pagamento del mese di giugno. Le date per le ricariche sono due, in due distinti momenti.

Coloro che attendono la prima ricarica del reddito di cittadinanza o il rinnovo della domanda, riceveranno l’accredito il 15 giugno. Per tutti gli altri invece, la prima ricarica dell’anno dovrebbe partire dal 25 giugno con alcuni flussi che potrebbero concludersi anche durante il giorno successivo.

Per chiedere il reddito di cittadinanza occorre alla specifica sezione del sito Inps con Pin dispositivo, Spid, Cie o Cns. In alternativa, si può richiedere sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite Caf o Patronato.