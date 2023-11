Reddito di cittadinanza, l’Inps detta i tempi per le ultime richieste

Si guarda al 31 dicembre

ROMA – L’Inps ricorda che la fruizione del Reddito di cittadinanza terminerà il 31 dicembre 2023. Inoltre non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre la data del 30 novembre.

“La fruizione del beneficio – spiega l’Inps – terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024”. La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.