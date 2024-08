Referendum sull’autonomia differenziata, a Catania raccolte 10 mila firme

Cgil e Uil: "La città e la provincia rispondono con entusiasmo"

CATANIA – Sono diecimila le firme per il referendum contro la nuova legge sull’Autonomia differenziata raccolte dagli organizzatori di Catania e provincia, dal 20 luglio a oggi. Il conteggio si riferisce ai moduli cartacei e non comprende ancora le firme online. Lo comunicano Cgil e Uil di Catania, parte del Comitato referendario.

Il numero sufficiente previsto dalla Costituzione, spiegano i promotori, è già stato raggiunto a livello nazionale, ma la raccolta non si fermerà sino a settembre. Per i segretari della Cgil, Carmelo De Caudo, e della Uil, Enza Meli, “la città e la provincia stanno rispondendo con un fortissimo entusiasmo che ha superato ogni nostra aspettativa”.

“I catanesi non vogliono un’Italia divisa in due”

“Crediamo che i cittadini abbiano capito quello che sta accadendo ai loro danni – aggiungono – con la legge Calderoli il governo nazionale ha cambiato nel profondo alcuni processi chiave previsti dalla Costituzione sul fronte della sanità, dell’istruzione, del lavoro e della mobilità. E prima di approvare la legge ha tirato dritto, contando sulla scarsa consapevolezza dei cittadini”.

“Ebbene – proseguono i segretari Cgil e Uil – questa consapevolezza adesso c’è. I catanesi, come tutti gli italiani, non vogliono godere di minori diritti, non vogliono che l’Italia venga di fatto divisa in due”.

“Se il governo nazionale -concludono i due sindacalisti – a suo tempo non si è fermato neppure di fronte alle dure critiche della Cei, dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, della Banca d’Italia, della stessa Confindustria, presto dovrà fermarsi di fronte alla volontà popolare. Questa è la democrazia”.