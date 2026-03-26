Referendum, Dipasquale: “Preoccupa il silenzio del presidente Schifani”

La nota del deputato regionale Dem

PALERMO – “Colpisce e preoccupa il silenzio assordante del presidente della Regione, Renato Schifani. Dopo la netta vittoria del No al referendum, con un risultato straordinario proprio nella sua città, era lecito attendersi una presa di posizione chiara, che invece non è arrivata”. Lo dice il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale.

“È evidente che il presidente della Regione si occupa delle questioni amministrative e burocratiche, ma il suo è anche un ruolo politico di primo piano. Questo risultato – aggiunge Dipasquale – delegittima lui e l’intera classe dirigente del centrodestra che da nove anni governa la Sicilia. La macchina amministrativa è ormai troppo spesso coinvolta in scandali e intrecci tra politica e mafia che, forse, non si vedevano neppure ai tempi di Tangentopoli”.

“Il silenzio del presidente appare come una vera e propria ammissione di responsabilità. È un peso che evidentemente avverte, ma l’errore più grave è non avere il coraggio di assumersi fino in fondo le conseguenze. Schifani non può e non deve diventare complice di questo sistema: è questo l’aspetto più grave, anche sul piano umano oltre che politico. Mi auguro uno scatto di orgoglio, un atto di autocritica e di responsabilità. Serve una scelta netta – conclude Dipasquale -, quella di staccare la spina e restituire alla Sicilia la possibilità di voltare pagina. Un altro anno di governo non servirebbe a nulla, se non a proseguire questa progressiva delegittimazione”.