Referendum sulla Giustizia, incontro a Catania dei “Moderati per il Sì”

Conclude l'incontro Massimo Dell'Utri

CATANIA – Sabato 14 marzo alle ore 10, nei locali di via Gustavo Vagliasindi 39 a Catania, si terrà l’incontro “Moderati per il Sì. Referendum sulla Giustizia, analisi e confronto”.

Dopo i saluti del coordinatore provinciale e della vicecoordinatrice di Noi Moderati Catania, Emanuele Pezzino e Caterina Tripi, e del coordinatore cittadino Ivan Vanin, è previsto l’intervento introduttivo del responsabile siciliano del Comitato per il Sì, Nino Campisi.

Interverranno inoltre i giuristi Giuseppe Miano e Mario Brancato, l’ex senatore Salvo Fleres, il presidente provinciale di Noi Moderati Catania Marco Forzese e il coordinatore regionale di Noi Moderati Sicilia Massimo Dell’Utri, per discutere i temi legati al referendum sulla giustizia e le possibili prospettive.