Reggiana-Palermo 1-1, un pareggio che ha il gusto della delusione

I rosanero giocano bene ma non passano

Il Palermo non va oltre il pari in casa della Reggiana. Nonostante diverse occasioni e un forcing disperato negli ultimi minuti contro gli emiliani rimasti in dieci. Non è bastato per avere ragione di un avversario che tenta di salvarsi, mentre i rosanero hanno, come è noto, ambizioni di promozione via play -off.

Due gol annullati ai padroni di casa per fuorigioco e una valanga di quasi gol per il Palermo: questa in sintesi, oltre alle reti, la cronaca della partita.

Nel primo tempo, dopo il gol di Lambourde (21′) e il pari del rosanero Palumbo nove minuti dopo, protagonista assoluto è stato il portiere reggiano Micai, con una serie di parate-miracolo, come nel secondo tempo. Da segnalare anche un legno colpito da Pohjanpalo.

Nel secondo tempo, ancora tante occasioni e il forcing dopo l’espulsione di Papetti a pochi minuti dalla fine. Due reti annullate agli emiliani per fuorigioco. Un pareggio che ha il gusto della delusione.