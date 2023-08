Palermo, i convocati per la Reggiana: Henderson c’è, out Buttaro

La lista dei giocatori a disposizione di Corini per la sfida di domani 29 agosto al Mapei Stadium

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha reso noti i convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida di domani, martedì 29 agosto, in casa della Reggiana per la terza giornata del campionato di Serie B.

Fuori dalla lista dei convocati Alessio Buttaro, infortunatosi durante l’allenamento di ieri e probabilmente destinato ad uno stop piuttosto lungo. Saranno invece della partita sia Aurelio che l’ultimo arrivato Henderson, ufficializzato questa mattina e regolarmente a disposizione di Corini.

Di seguito il comunicato rosanero:

“Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Reggiana:

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

15 Marconi

18 Nedelcearu

20 Vasic

21 Damiani

22 Pigliacelli

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

Alessio Buttaro, in seguito ad uno scontro di gioco rimediato ieri in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed una lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del muscolo popliteo della stessa gamba. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico”.