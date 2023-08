Le probabili di Reggiana-Palermo: tante conferme per Corini

Le possibili scelte dei tecnici Nesta e Corini per la sfida valida per la terza giornata del campionato cadetto

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo il rinvio della seconda giornata e l’amichevole disputata contro i maltesi del Melita, per il Palermo è il momento di tornare in campo e riprendere il proprio cammino nel campionato di Serie B. La compagine rosanero, alle ore 20:30 al Mapei Stadium, affronterà la Reggiana per la terza giornata del torneo cadetto, con l’obiettivo di avvicinarsi ai piani alti della classifica.

Tante conferme da parte del tecnico dei rosa Corini, intenzionato a schierare la quasi totalità degli uomini scesi in campo nella trasferta di Bari. Al recupero di Aurelio, rientrato tra i convocati, fa da contraltare lo stop di Buttaro che dovrà stare fuori, come dichiarato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, per circa un mese.

Davanti a Pigliacelli quindi, nel 4-3-3 dell’allenatore di Bagnolo Mella, spazio a Mateju a destra e il danese Lund sulla corsia mancina con il duo Lucioni-Ceccaroni al centro della difesa. A centrocampo confermato il trio composto da Vasic, Stulac e Gomes con il neo-acquisto Henderson pronto a racimolare i suoi primi minuti in rosanero a partita in corso. Poche sorprese anche in attacco, con Insigne e Di Mariano pronti a supportare sugli esterni l’unica punta Brunori.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Pettinari, Lanini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.