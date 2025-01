Reggiana-Palermo, Vasic: “Una gara non può cancellare quanto fatto”

Il centrocampista: "Siamo carichi, contro il Pisa vogliamo i tre punti"

“È stata una partita difficile, nel primo tempo l’avevamo ripresa. Ci dispiace aver preso il secondo gol, ci ha un po’ tagliato le gambe. Sicuramente anche i ragazzi hanno fatto di tutto per riprenderla”. Così Aljosa Vasic, centrocampista del Palermo, ha commentato la sconfitta contro la Reggiana per 2-1 ai microfoni ufficiali del club rosanero.

“Purtroppo oggi non abbiamo raccolto i punti che volevamo e soprattutto non abbiamo dato continuità ai due risultati positivi delle partite precedenti – spiega il giocatore -. Siamo carichi e vogliamo riprenderci i tre punti venerdì (contro il Pisa, ndr). C’è rabbia nel non aver dato continuità alle due vittorie di fila, ho visto che la squadra quando vince poi ti aiuta a vincere. Volevamo fare meglio oggi ma non è una partita che può cancellare quanto fatto nelle ultime settimane”.

“Vogliamo dare continuità a quanto fatto finora e quindi pensiamo solo alla partita di Pisa. Tifosi rosa al Mapei Stadium? Erano tantissimi anche oggi, ci dispiace veramente perché ci tenevamo. Sapevamo sarebbero venuti in tanti, venerdì però ci vogliamo riprendere i tre punti e faremo di tutto per dare questa gioia ai tifosi”, ha concluso.