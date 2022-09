Reggina-Palermo, i convocati di Eugenio Corini

I giocatori scelti dal tecnico rosanero per la trasferta di domani allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ stata diramata la lista dei convocati di Eugenio Corini per la traferta di domani, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, contro la Reggina di Inzaghi. Presenti tutti gli ultimi innesti di mercato tranne il giovane Claudio Gomes, arrivato soltanto nella serata di ieri nel capoluogo siciliano.

Oltre agli infortunati Accardi, Devetak e Broh e allo squalificato Valente assenti anche Crivello, non inserito nella lista definitiva degli Over 23 e quindi non più arruolabile in campionato, e Peretti.

Di seguito la lista dei convocati:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

37 Mateju

48 Bettella

77 Elia

79 Lancini