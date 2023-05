Palermo, Reggina penalizzata ancora: come cambia la classifica

Aumenta la penalizzazione inflitta al club calabrese dopo la decisione del Tribunale Federale di accogliere le richieste della Procura

PALERMO – Nuova penalizzazione per la Reggina. Il Tribunale Federale ha accolto la richiesta della Procura Federale per i mancati pagamenti, nei confronti di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 con scadenza al 16 marzo e ha inflitto altri quattro punti di penalizzazione al club calabrese.

Con i tre punti inflitti in precedenza, la Reggina ha accumulato un totale di -7 che l’ha fatta scivolare fino al 14° posto in classifica uscendo quindi dalla zona play-off. Il prossimo step, adesso, sarà l’udienza d’appello prevista per l’11 maggio relativa ai 3 punti di penalizzazione del primo deferimento. Resta da fissare l’eventuale appello per la nuova penalizzazione ma la sensazione è che il tutto si possa concludere in tempo per l’inizio degli spareggi promozione previsti per il 26-27 maggio.

LA NUOVA CLASSIFICA

Con i nuovi provvedimenti a danno della Reggina, a tre giornate dal termine del campionato di Serie B, il Palermo guadagna una posizione in classifica salendo al nono posto, a pari merito con il Venezia e sempre ad un punto di distanza dalla zona play-off.

Di seguito la classifica aggiornata del torneo cadetto:

Frosinone 71 (promosso in serie A)

Genoa (-1) 67

Bari 61

Sudtirol 54

Parma 52

Cagliari 51

Pisa 46

Ascoli 46

Venezia 45

Palermo 45

Modena 44

Como 43

Ternana 43

Reggina (-7) 42

Cittadella 38

Brescia 38

Cosenza 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32