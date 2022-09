Regionali Individuali Cadetti/e su pista, Cavazzuti nuovo primatista

Risultato raggiungo sui 1000 metri e sui 1200 metri siepi

SIRACUSA – Grande spettacolo e nuovi primati regionali nella due giorni al Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa dove si sono svolti i Campionati Regionali Individuali Cadetti/e su Pista.

Evento sportivo importante perché da qui usciranno gli atleti e le atlete che faranno parte della rappresentativa Cadetti/e “Made in Sicily” impegnata a Caorle nei Campionati Italiani Individuali e per Regioni del prossimo 1 e 2 ottobre.

I “fortunati” presenti a Siracusa potranno dire di avere assistito ad un momento storico quando, nei 1200 siepi, l’atleta della Siracusatletica Luca Cavazzuti ha chiuso con il tempo di 3:16.49 ad un solo secondo dal record italiano (3:15.28) detenuto da Francesco Guerra. A seguire un altro “grande” atleta: Luca Coppola, della A.S.D. Pol. Real Paceco, con il tempo di 3:17.18. Terzo Simone Ciatto (Atletica Savoca SSD A RL) a 3.33.68.

Negli 80 metri la cadetta AuroraMaria Aparo (A.S.D. Trinacria Sport) ha chiuso con il tempo di 10.80 davanti all’atleta del CUS PALERMO Djenan Francesca Lou Benie (10.95) e ad Erika Bucca (ASD DUILIA BARCELLONA P.G) che ha chiuso in 11.13. Tra i Cadetti tempi sotto i 10.00 per Caruso Gabriele (A.S. Dilett. Atl. Villafranca), Daniele Salemi (A.S.D. Trinacria Sport) e Vincenzo Maniaci (CUS PALERMO) rispettivamente con 9.72, 9.76 e 9.81.

Nei 300 metri Cadette ad imporsi è nuovamente l’atleta della A.S.D. Trinacria Sport AuroraMaria Aparo che con il tempo di 42.24 ha preceduto Giulia Cavalieri (ASD NO AL DOPING RAGUSA) che ha chiuso in 46.10. Tempo di 46.35 per Francesca Leotta dell’Atletica Savoca SSD A RL. Tra i Cadetti Daniele Salemi (A.S.D. Trinacria Sport) ha chiuso primo in 36.48; a seguire il suo compagno di squadra Nicolas Oliva in 39.09. Terzo tempo (39.28) per Nicolò Licitra dell’A.S. Dil. ATLETICA PADUA RG.

Viviana Salonia della Siracusatletica ha chiuso al primo posto nella gara dei 1000 metri Cadette con il tempo di 3:07.11. Seguono Sara Santoro (Atletica Savoca SSD A RL) e Elisabetta Tomasini (ASD SICILIA RUNNING TEAM) rispettivamente con i tempi di 3:13.65 e 3:16.74.

Luca Cavazzuti, atleta della Siracusatletica, è il nuovo primatista regionale Cadetti sui 1000 metri con il tempo di 2:34.48. Grande battaglia tra l’atleta classe 2008, allenato da Salvatore Dell’Aquila, e Marco Coppola (A.S.D. Pol. Real Paceco) che ha chiuso in seconda posizione a 2:34.83. Terzo tempo (2:41.60) per l’altro atleta della Siracusatletica Goodluck Osaro.

Nei 2000 metri Cadette Viviana Salonia (Siracusatletica) ha vinto con il tempo di 7:07.03 staccando le atlete della ASD SICILIA RUNNING TEAM, Elisabetta Tomasini e Giulia Lo Galbo, rispettivamente a 7:15.01 e 7:27.03. Tra i Cadetti Marco Coppola (A.S.D. Pol. Real Paceco) si è imposto con il tempo di 5:49.09. Seconto e terzo tempo per Francesco Billone (ASD DUILIA BARCELLONA P.G.) a 6:13.12 e Gioele Nunnari (ASD Atletica Termini Imerese) a 6:23.47.

Nella Marcia 3000 metri Cadette Michela Leo (Atletica Savoca SSD A RL) ha chiuso al primo posto con il tempo di 18:08.91. Gaetano Munafò, atleta della ASD DUILIA BARCELLONA P.G, ha chiuso la Marcia 5000 metri in 28:38.49 seguito da Valerio Di Bella (Atletica Savoca SSD A RL) con il tempo di 29:47.63.

100 Hs H 84-8.50 Cadetti appannaggio di Salvatore Empolo (ATLETICA AVOLA) che con con il tempo di 14.44 ha preceduto Goodluck Osaro (Siracusatletica) e Filippo Modica (A.S. Dil. Lib. RUNNING MODICA) rispettivamente a 15.00 e 15.95. Tra le Cadette 80Hs H 76, Sophia Santoro (ATLETICA AVOLA) ha chiuso al primo posto in 12.96 seguita da Greta Santapaola (Siracusatletica) in 14.62 e Aurora Busacca (A.S. Dil. ATLETICA SIRACUSA) in 15.41. Nei 300 Hs H 76 la cadetta della A.S. Dil. Palermo H. 13,30 Enrica Angilella ha chiuso in 51.58; tra i Cadetti ad imporsi è stato l’atleta della A.S. Dil. Lib. RUNNING MODICA Filippo Modica in 42.46.

Nel Salto in Lungo Cadette record stagionale per Elisa Valenti (A.S. Dil. ATLETICA SIRACUSA) con 5.76 (+0.0). Atterraggio a 5.68 (+2.8) tra i Cadetti per Salvatore Cangemi dell’A.S. Dil. Milone.

Nel Salto in Alto, Sebastiano Giallongo dell’Atletica Avola ha confezionato un 1.62; tra le Cadette, 1.46 per Asia Antonietta Cordaro (A.S.D. Pro Sport 85 Valguarnera) e Marcella Marchese (ATLETICA AVOLA).

Nel Triplo affermazioni per il cadetto dell’A.S. Dil. Milone Salvatore Cangemi (12.43) e per la cadetta dell’A.S. Dil. ATLETICA SIRACUSA Elisa Valenti (11.98).

Nel Giavellotto Gr400 Cadette primo posto per l’atleta della ASD DUILIA BARCELLONA P.G. Chiara Munafò (24.05), secondo per Greta Santapaola della Siracusa Atletica (22.50) e terzo posto per Marina Fabio della A.S.D. Podistica Capo D’Orlando (21.25).

Nel Giavellotto Gr600 Cadetti affermazione dell’atleta della A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA Andrea Nocita con 45.38. L’atleta, premiato dal presidente della FIDAL Sicilia Salvatore Gebbia, ha voluto dedicare la sua migliore prestazione personale al suo allenatore, scomparso il 24 luglio scorso, Aldo Desiderio.

Nel peso Kg 3 cadette lancio a 7.95 dell’atleta del CUS PALERMO Gaia Romano; nel peso 4 kg Cadetti 11.68 metri per Aluspa Alfusain Camara (CUS PALERMO).

Le gare di Disco e Martello non sono state disputate e verranno recuperare sabato 24 e domenica 25 insieme ai Campionati Regionali Individuali Junior/Promesse.

Infine nei 1200 siepi H 76 Cadette Sara Santoro (Atletica Savoca SSD A RL) ha chiuso, con il tempo di 4:12.20, davanti all’atleta della Siracusatletica Laura D’Orio (4:12.49).