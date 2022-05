Regionali, Meloni: “Governatore capace non si manda a casa”

La leader di Fratelli d'Italia conferma l'appoggio a Nello Musumeci

CATANIA – La conferma di Nello Musumeci a candidato del centrodestra e il “rispetto delle regole” all’interno della coalizione: sono i passaggi del discorso in cui Giorgia Meloni ha fatto riferimento alla politica siciliana. La segretaria di Fratelli d’Italia è impegnata nella relazione conclusiva della Conferenza programmatica del partito.

“Un governatore capace non si manda a casa per fare un dispetto a qualcuno, o perché è troppo vicino a Fratelli d’Italia” ha detto la leader di FdI, ribadendo la richiesta del partito di confermare la candidatura di Nello Musumeci alla Regione Sicilia. Concludendo la Conferenza programmatica del partito a Milano, Meloni ha aggiunto: “Serve rispetto delle regole: siamo di destra, si sa”.

Parlando proprio della coalizione di centrodestra Meloni ha detto: “Vogliamo ridare l’orgoglio a questa nazione. Pensiamo e speriamo di farlo con il centrodestra ma lo faremo comunque. In una coalizione servono chiarezza, regole, orgoglio. Se si sta da questa parte, l’alleanza non ha porte girevoli. Non ci si allea con i nostri avversari. L’ultima volta che ho chiesto questo, io mi sono trovata con due poltrone vuote accanto e gli italiani sono stati massacrati da tre governi”.