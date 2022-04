Regionali, il sondaggio: per il 58% dei siciliani vincerà Musumeci

Le interviste effettuate da Youtrend

Alla domanda “secondo lei, chi sarà il prossimo presidente della Regione siciliana?”, il 58 % degli intervistati ha risposto “Nello Musumeci”. La maggior parte dei siciliani crede che l’attuale governatore vincerà le elezioni regionali in autunno. Il dato viene a galla dal sondaggio “Youtrend”, che ha effettuato le interviste tra il 19 e il 21 aprile scorsi e riportato da Adnkronos.

Le altre risposte

Il resto delle persone interpellate ha risposto per il 29% Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, che si è dimesso proprio per annunciare la candidatura a Governatore, per il 4% il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, per il 3% l’ex assessore alla Formazione Roberto Lagalla, attuale candidato a sindaco di Palermo, per il 2% il Presidente della Commissione regionale antimafia all’Ars, Claudio Fava e per l’1% Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture.

Musumeci candidato del centrodestra preferito

Nella ipotesi che il candidato del centrodestra sia l’attuale Presidente della Regione, Nello Musumeci, i siciliani, come risulta dal sondaggio, voterebbero per il 39,2 per cento il candidato di centrodestra, con un +4,3 per cento rispetto alla coalizione precedente. Il 17,5 per cento voterebbe per Giancarlo Cancelleri con un -0,6 per cento rispetto al 2017. Il 13,5 per cento voterebbe per un candidato di centrosinistra, il 12,8 per cento per l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, il 9,6 per cento per Claudio Fava e il 7,4 per cento “per un altro candidato”.