Dalla Regione 2milioni al Comune Marsala per portatori handicap

Previsto il recupero e la ristrutturazione di Villa Damiani per il progetto "Dopo di Noi"

MARSALA (TP) – La Regione ha concesso al Comune di Marsala un finanziamento di 2 milioni e 350 mila euro per il recupero e la ristrutturazione di Villa Damiani, residenza gentilizia ottocentesca di contrada Fontanelle che negli anni ’90 del secolo scorso, grazie ad un altro contributo regionale, era stata trasformata in centro sportivo polivalente da una cooperativa giovanile locale, ma che dopo il fallimento di quest’ultima è stata per decenni in stato di abbandono, depredata e danneggiata, inoltre, da ladri e vandali.

Adesso, il Comune di Marsala intende trasformarla in una struttura per l’accoglienza e l’assistenza di “persone con limitazioni nell’autonomia”. “Che ne sarà dei nostri figli dopo di noi? si chiedono i genitori di persone con disabilità – dice il sindaco Massimo Grillo – L’angosciante domanda su chi si prenderà cura del loro familiare può trovare una risposta grazie a questo progetto di riqualificazione che avvieremo a Villa Damiani, dopo decenni di incuria e abbandono. I fondi per avviare i lavori sono già stati assegnati ed entro l’anno dovremmo già essere operativi all’interno di questa struttura”.

Il progetto è stato battezzato “Dopo di Noi”. In una nota, il Comune spiega che “è già stato completato l’iter amministrativo per la gara d’appalto, con il settore Pianificazione del Territorio che ha approvato il provvedimento propedeutico all’appalto dei lavori”.