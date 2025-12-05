Regione: 7,4 milioni per la messa in sicurezza di Monte Calvario

Schifani: "Somme importanti per un'area di grande valore"

PALERMO – È partito l’iter dell’opera di messa in sicurezza del versante di monte Calvario, la rupe che sovrasta il centro abitato di Centuripe, nell’Ennese. L’obiettivo dell’intervento avviato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione, è restituire la piena e sicura fruibilità del sito di interesse archeologico, impiegando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027.

“Destiniamo somme importanti alla messa in sicurezza di un’area di grande valore – ha commentato il governatore Renato Schifani – unendo alla salvaguardia della pubblica incolumità la riqualificazione ambientale e paesaggistica e la valorizzazione di un sito di grande importanza dal punto di vista archeologico»2 Gli Uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Sergio Tumminello, hanno già acquisito il progetto esecutivo e completato le attività di verifica e validazione. Sono state quindi attivate le procedure utili a pubblicare, entro qualche settimana, il bando di gara per i lavori”. La dotazione finanziaria ammonta a 7,4 milioni di euro.