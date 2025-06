La Regione alla Fondazione Dragotto: “Rispettare impegni e sinergie”

In merito all'evento di beneficenza organizzato allo stadio di Palermo

PALERMO – “In merito alla realizzazione del nuovo poliambulatorio pediatrico e neonatale nei locali di Villa Belmonte a Palermo, si precisa che la Regione siciliana, tramite l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone, ha messo a disposizione gli spazi dell’ex Imi e contribuirà con un finanziamento di 500 mila euro destinato all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento della struttura”. È quanto si legge in una nota della Regione siciliana.

“Partenariato pubblico-privato”

“Si evidenzia inoltre che, nell’ambito di tutte le attività promozionali, comunicative e istituzionali legate

all’iniziativa, la Fondazione Tommaso Dragotto si è formalmente impegnata a garantire la visibilità del logo della Regione siciliana e dell’Azienda ospedaliera Policlinico di Palermo in ogni evento ufficiale collegato alla promozione dell’intervento, riconoscendone il ruolo centrale e il contributo strategico nel progetto, che si colloca nell’ambito del partenariato pubblico-privato, già sperimentato nel tempo dal governo regionale”, prosegue la nota.

“Il rispetto degli impegni assunti”

“La Regione, pur stigmatizzando quanto avvenuto ieri sera, dal momento che nel corso dell’evento di beneficenza organizzato allo stadio di Palermo dalla Fondazione Dragotto per la raccolta di fondi non è stato fatto alcun riferimento all’iniziativa condivisa con la Regione e con il Policlinico, conferma il proprio impegno in virtù dell’alto valore sociale e sanitario del progetto e auspica, per il futuro, il pieno rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione Dragotto – conclude la nota -. Tale precisazione si rende opportuna per rappresentare con chiarezza il quadro delle responsabilità e delle sinergie istituzionali che stanno rendendo possibile la realizzazione di un’opera di alto valore sociale e sanitario per il territorio, a beneficio dei bambini della comunità siciliana affetti da malattie rare”.