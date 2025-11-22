Regione, appello di Di Paola (M5s): “Servono riforme, non scandali”

Il coordinatore annuncia il sit-in di domani con Pd e Controcorrente

PALERMO – “La Sicilia ha bisogno di riforme, non di disservizi, inefficienze, clientelismo e scandali. Domani assieme al Pd, Controcorrente, a tutte le forze alternative a Schifani e al centrodestra e ai siciliani che vorranno esserci torneremo a dirlo in piazza”. Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola alla vigilia del sit-in che si terrà domani alla Cala a Palermo, davanti al murale di Falcone e Borsellino.

“È il preludio alla mozione di sfiducia al presidente della Regione che porteremo presto a Sala d’Ercole. Facciamo vivere alla Sicilia un momento veramente magico: mandiamoli a casa. Ci saranno – dice Di Paola – oltre alle opposizioni all’Ars anche forze politiche non rappresentate in Parlamento e rappresentanti della società civile”.

“La Sicilia merita ben altro”

“Il sentimento anti-Schifani cresce di giorno in giorno, alimentato dalla totale incapacità del governo e dalle indagini che hanno travolto componenti dell’esecutivo e della maggioranza che lo sostiene”, prosegue.

“La Sicilia merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie logiche basate sulla spartizione del potere e delle poltrone a dispetto degli interessi dei siciliani – conclude -. Alla Sicilia dei Cuffaro e del cuffarismo noi preferiamo la Sicilia di Falcone e Borsellino”.