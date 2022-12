Regione, concluso il passaggio dei lavoratori dalla Resais in Sas

Volge al termine il percorso di razionalizzazione delle due società

1' DI LETTURA

Si è concluso con successo il trasferimento del personale della Resais nella Sas, oggi una delle più grandi società partecipate della Regione Sicilia.

Tutti i dipendenti Resais dal 1 gennaio saranno operativi sotto l’egida della nuova Società presso cui sono transitati e cioè sotto l’egida della Sas.

Volge al termine, così, il percorso di razionalizzazione delle 2 società partecipate con il definitivo passaggio a Sas delle funzioni già in capo a Resais in linea con i principi di buon andamento ed efficienza della macchina amministrativa regionale in più occasioni ribaditi dal Presidente Schifani e dall’Assessore all’Economia Falcone

“In ossequio alle indicazioni legislative dell’Assemblea Regionale Siciliana – dichiara il presidente Di Stefano – ed ai concetti più volte sottolineati dal Presidente della Regione Schifani e dalla sua Giunta di Governo circa una sempre maggiore semplificazione ed incisività operativa della Pubblica amministrazione, con l’intervenuto passaggio delle funzioni Resais in Sas si è cercato di rendere più snella ed efficacia l’attività amministrativa, se non altro in una ottica di accorpamento e di unificazione di realtà giuridiche sino ad oggi diverse ,con relative economie di scala”.