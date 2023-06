Falcone: “Abbiamo pagato la metà dei debiti con le imprese”

Nel 2023 aumentati i pagamenti per 100 milioni al mese

“Su circa tre miliardi e mezzo di residui impegnati dall’amministrazione, la Regione ha già pagato oltre il 50 per cento della mole di risorse sul tavolo. Non appena completeremo la totalità dei riaccertamenti, entro le prossime due settimane, sarà evaso tutto il resto della spesa”. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, conversando a Taormina con i giornalisti nell’ambito del Festival Taobuk, sull’andamento della spesa regionale e il saldo degli impegni della Regione nei confronti di imprese e fornitori per lavori e per l’acquisto di beni e servizi.

Il tema del ritardo nei pagamenti ha spesso portato gli imprenditori a protestare contro la Regione. Falcone si dice cosciente che le “tempistiche non sono soddisfacenti e restano incompatibili con i tempi di mercato di imprese e operatori privati, ma – aggiunge – i dati 2023 sui pagamenti della Regione confermano una chiara inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni che intendiamo assolutamente consolidare e rendere strutturale”.

“Inoltre, rispetto al 2022 e agli anni passati – afferma l’assessore Falcone – abbiamo registrato finora nei primi quattro mesi 2023 un aumento della spesa pari a cento milioni di euro al mese”. In altre parole “la Regione ha già erogato, saldando i propri impegni, l’equivalente di un più 0,5 del Pil siciliano”.

Per Falcone “sono segnali significativi che, sebbene non ancora risolutivi, vanno tenuti in debita considerazione. L’anno prossimo – conclude Marco Falcone -, grazie alla digitalizzazione che stiamo attuando, anche con la correzione del sistema Score, puntiamo a rendere molto più efficiente e veloce la procedura di riaccertamento dei residui della Regione, con l’obiettivo di concluderla già entro i primi tre mesi del 2024”.