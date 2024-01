Regione, nel 2023 crescono le entrate e diminuisce il disavanzo

I numeri del bilancio

PALERMO – Il 2023 si è chiuso per la Regione Siciliana con un aumento delle entrate pari a un miliardo e 300 milioni di euro, con un incremento di circa il 10% rispetto al 2022. Ad annunciarlo è stato il governatore, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per fare un bilancio di un anno di governo.

“Con questo dato – ha affermato Schifani – nel rendiconto per il 2023 il disavanzo della Regione sarà ridotto di 1,8 miliardi di euro, e arriverà a quota 2,9 miliardi con un crollo notevole. Con questo trend azzereremo il disavanzo in tempi anteriori rispetto alla spalmatura decennale, questa è la nostra speranza. Tutto questo è frutto di un evento, c’è quanto meno un rilancio dell’economi grazie anche a una iniezione di liquidità”.

Novità sul fronte termovalorizzatori

Novità, inoltre, anche sul piano Fsc. “Stiamo definendo con gli addetti ai lavori la bozza del piano – ha annunciato il governatore -. Si tratta di un lavoro delicato posto in essere secondo la logica della concentrazione dei fondi su interventi di qualità e non sulla parcellizzazione. Ci sono risorse per interventi su acqua e rifiuti, con una somma rilevante precediamo all’acquisto dei termovalorizzatori, perché siamo contrari a project financing, ovviamente tramite gare. Per correttezza istituzionale non dico nulla, ma sono fiducioso che da qui a qualche giorno si possa avere una grande novità sul fronte termovalorizzatori”