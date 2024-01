Il governatore fa il punto di un anno di attività: "Disavanzo in calo" - DIRETTA

PALERMO – Conferenza stampa del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il governatore incontra i giornalisti per presentare il bilancio del primo anno di governo.

12.44 – “Credo fermamente al dialogo tra maggioranza e opposizione nell’Assemblea regionale, ha funzionato in occasione della finanziaria. Mi auguro funzioni sui prossimi temi, come la reintroduzione delle Province e la riforma urbanistica. Il mio obiettivo è sempre evitare lo scontro”.

12:36 – Schifani torna poi sulle nomine dei direttori generali e annuncia: “Il mio dovere è quello di rispettare i termini – avverte il governatore -. Il precedente rinvio era dovuto all’assenza degli elenchi degli idonei al ruolo dei direttori amministrativi e sanitari ma ora non c’è alcun motivo per rinviare. Il rischio di un aumento della litigiosità delle forze di coalizione? Esiste, certo, ma fa parte del gioco. Non posso rinviare ulteriormente soltanto perché i partiti non trovano una sintesi”. C’è anche anche una nota di metodo con un messaggio ai partiti del centrodestra: “Guarderò alla qualità dei nomi, non accetterò nominativi dei quali non possa valutare l’efficienza. Non accetterò neanche singoli nomi, chiederò delle rose. Ci saranno anche delle conferme rispetto agli attuali commissari, perché se qualcuno ha lavorato bene è giusto che resti. Non prevedo una rotazione ‘massima’, sarebbe paranoico”.

12:24 – Schifani risponde poi alle critiche ricevute da Italia viva, e in particolare dall’ex rettore di Palermo Fabrizio Micari, sulla gestione dell’autostrada Palermo-Catania. “In riferimento alle accuse da parte di un esponente di Iv, secondo le quali io vengo accusato di cercare solo poltrone in merito al tema della A19, è stato omesso di dire che questi sub commissari che designeremo con Anas lavoreranno e prenderanno zero euro l’anno. A mio avviso in questi casi la politica diventa stucchevole e triste”.

12:17 – Un passaggio poi sul lavoro della Commissione tecnica specialistica (Cts), guidata da Gaetano Armao, che in passato è stata fonte di polemiche con la precedente governance. “Ad oggi ha fornito 150 pareri in più rispetto alla precedente gestione e le istanze validate nel complesso prevedono investimenti in Sicilia per 19 miliardi di euro – annuncia Schifani -. Il nostro auspicio è che queste previsioni d’investimento possano consolidarsi quest’anno, per cui auspichiamo una crescita dell’occupazione e del Pil”.

12:11 – Nella conferenza stampa del governatore c’è spazio anche per la vicenda della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina, che rischia la chiusura. “Ho chiesto al ministro Schillaci una proroga di sei mesi nella consapevolezza che serve una modifica del decreto Balduzzi, approvato nel corso del governo Monti. Ad ogni modo, studieremo con l’assessora Volo e con il dirigente Iacolino le possinili vie d’uscita”.

12:02 – Schifani annuncia poi i risultati raggiunti sul fronte dell’abbattimento delle liste d’attesa in sanità. “A fine 2023 sono state ridotte dell’88,2% per i ricoveri e del 92% per le prestazioni ambulatoriali; nella provincia di Trapani sono state azzerate. Un miracolo? No, cerchiamo di lavorare al meglio, poi possiamo anche sbagliare, e se facciamo errori li facciamo in buona fede. Questo risultato sulle liste d’attesa lo abbiamo ottenuto perché abbiamo fatto un doppio accertamento sulla reale sussistenza dei richiedenti a essere visitati e ricoverati. In lista d’attesa c’erano persone che aspettavano da due anni, mi sono chiesto se era concepibile e se permaneva la richiesta a distanza di tutto questo tempo da parte del richiedente. Grazie a queste verifiche è stato sfoltito quell’arretrato che stagnava e che danneggiava chi aveva il reale interesse a essere assisto. Al questo risultato, inoltre, hanno contribuito anche la sanità pubblica e quella privata”.

Salvatore Sammartano e Renato Schifani

11:56 – Il governatore torna poi sul tema della carenza dei medici, già affrontato nel corso di un convegno sulla sanità. “Il mio governo ha dimostrato grande attenzione al settore privato ma ora serve un minimo di collaborazione istituzionale – avverte -. Non possiamo, e non vogliamo, impedire i trasferimenti da parte dei medici ma non possiamo assistere alla campagna acquisti. Mi auguro che dalla sanità privata arrivino dei segnali”.

11:49 – Estendere gli sconti aerei attivati per i siciliani nei viaggi verso Roma e Milano inserendo le altre destinazioni del nord. L’annuncio è stato fatto da Schifani nel corso della conferenza stampa. “Prevediamo di estendere lo sconto del 25% riservato ai residenti nell’Isola anche per i viaggi verso le altre città del nord Italia“, ha affermato.

11:44 – Primo bilancio sui provvedimenti adottati per combattere il caro-voli a fine 2023: finora sono 13.500 le persone che hanno chiesto il rimborso, per un totale di 485mila euro.

11:40 – Ex Pip. “So che si registrano dei problemi in questi giorni, ma possiamo assicurare che il percorso individuato dal governo è una stabilizzazione intera”, assicura Schifani.

11:35 – Schifani affronta il nodo dei fondi europei: “Sul Fesr 2014-2020 abbiamo lavorato per evitare che circa un miliardo di risorse finisse inutilizzato e ora siamo fuori dal tunnel. L’ok sarà ufficializzato da Bruxelles tra qualche settimana. PEr questo lavoro voglio ringraziare il dirigente generale Falgares”.

11:28 – Schifani snocciola i numeri del bilancio e annuncia: “Il 2023 si è chiuso con un aumento di entrate pari a 1,3 miliardi di euro: frutto del maggiore gettito derivante da Irpef, Ires, Iva e bollo auto. In base a questi numeri, prevediamo un Rendiconto 2023 con una diminuzione del disavanzo di 1,8 miliardi di euro. Questo significa che stiamo accelerando e concluderemo prima il percorso di azzeramento del disavanzo della Regione”.

11:23 – “Ribadisco la mia grande soddisfazione per avere evitato alla Sicilia l’esercizio provvisorio, cosa che invece avveniva da decenni. Ringrazio il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e gli assessori Marco Falcone e Luca Sammartino che hanno portato avanti il dialogo con le opposizioni”. Queste le prime parole pronunciate dal governatore in conferenza stampa